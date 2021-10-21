 “Moskova, iki bölgeli iki toplumlu bir federasyondan yana…”

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis'in Rusya'nın başkentine yapacağı çalışma ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Moskova'nın Kıbrıs sorununa kapsamlı, sürdürülebilir ve kalıcı bir çözümden yana kararlı tavrını yineledi.

Moskova, çözümün, Birleşmiş Milletler kararlarında belirtilen, tek uluslararası kişilik, tek egemenlik ve tek vatandaşlığa sahip iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon için belirlenen uluslararası yasal çerçeveye dayanması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, ayrıca Kıbrıs'taki çözüm modelinin gözden geçirilmesinin veya müzakere çerçevesinde bir değişikliği desteklemediğini de açıkça ortaya koydu.

Açıklamada Mevcut garanti sisteminin kaldırılması ve yabancı birliklerin geri çekilmesi talebinin devam ettiği de ifade edildi.

Nikos Hristodoulidis’in Rusya temaslarında Kıbrıs sorunu ve Türkiye'nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi ve Maraş’daki eylemleri ele alınacak.