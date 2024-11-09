Mitsotakis, Erdoğan ile görüşmesini anlattı: "Normalleşme hedefi, esas olmalı"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde istikrarın muhafaza edilmesinin halkların yararına olacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen AB gayriresmi zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Mitsotakis, Türk-Yunan ilişkilerine dair soruları yanıtladı.

Budapeşte'de Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği gayriresmi görüşmeye değinen Mitsotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerde "normalleşme" hedefinin esas olması gerektiğini ifade etti.

Atina’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis arasında yapılan görüşmeye de değinen Mitsotakis, görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini ancak temel konularda hala bir uzlaşma zemini bulunmadığını belirtti.

Mitsotakis, "Türkiye ile ilişkilerimizde istikrarlı bir ortamın korunması her iki halkın da yararına olacaktır." dedi.

ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için önemi üzerinde duran Mitsotakis, Avrupa ülkelerinin ve Yunanistan’ın ABD ile ilişkilerde daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini vurguladı.

Yunanistan-ABD ilişkilerinin de yeni dönemde sağlam bir zeminde ilerlediğini kaydeden Mitsotakis, bu ilişkinin stratejik bir derinliğe sahip olduğunu kaydetti.

Mitsotakis ayrıca, bu ilişkinin ABD ile Yunanistan arasında imzalanan ve beş yıllık süreyi kapsayan savunma anlaşması ile güvence altına alındığını ifade etti.

Yunanistan lideri, Ege ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) konusunda yapılacak görüşmelere ilişkin bir çerçevenin henüz oluşturulmadığını belirtti.