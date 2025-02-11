Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: “Gazze'nin yeniden imarı Filistinliler yerinden edilmeden yapılmalı”

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının aksine Gazze Şeridi'nin yeniden imarının Filistinliler yerinden edilmeden yapılması gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, İsrail saldırıları nedeniyle ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin yeniden imarı ve Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkesin gündeme geldiği ifade edildi.

Sisi ile Frederiksen'in İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin tüm aşamalarının uygulanması ve bölgeye insani yardımların girişinin kolaylaştırılması gerektiğini dile getirdiği kaydedildi.

İki liderin, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının aksine Gazze'nin yeniden imarının bölgede yaşayan Filistinlilerin yerinden edilmeden yapılması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Sisi'nin bölgede kalıcı barışın yolunun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasından geçtiğine vurgu yaptığı belirtildi.

ABD Başkanı, İsrail saldırıları nedeniyle ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelere gönderilmesine ilişkin bir plan paylaşmıştı.

Trump, Gazze'yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söylemişti.