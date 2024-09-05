Miralay’ın ölüm nedeni “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olarak açıklandı

Polis Basın Subaylığı, İnönü’de önceki gün evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Erol Miralay’ın (E-59) otopsi sonucunu açıkladı.

Açıklamada, Miralay’ın ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu bildirildi.

Şüpheli görülen araçta uyuşturucu madde tespit edildi

Lefkoşa’da Yonca Kavşağı’nda, dün, şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada “kokain ve hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen A.C’nin (E-56) kullanımındaki araç durdurularak üzerinde ve bahse konu araçta arama yapıldı.

Aramalarda söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, meseleyle ilgili soruşturma sürüyor.

Park halindeki aracın camları taş atılarak kırıldı

Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi’nde dün bir evin önünde park halinde bulunan aracın sağ ve sol camları, kasten taş atılarak kırıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, meselede zanlı olarak görülen H.O.(E-43) tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.