Miracle’a Dubai Fuarı’nda ödül

Kripto dünyasını Dubai’de buluşturan The Crypto Expo Dubai Fuarı’nda Miracle Cash & More “En Yenilikçi Blokchain Zinciri Ödülü”nü aldı.

Asya'nın en büyük kripto etkinliği olan The Crypto Expo Dubai 2023'de (Kripto Fuarı Dubai 2022), yatırımcıları ve sektör liderlerini kripto sektöründeki fırsatları paylaşmak ve keşfetmek için bir araya getiriyor.

Ülkemizden Miracle Cash & More kendi standı ile fuara katılırken, Miracle Cash & More’un “En yenilikçi blokchain zinciri ödülü”nü aldığı açıklandı.

Miracle Cash & More Direktörü Hakan Törehan yaptığı açıklamada, “Kripto dünyasının kalbi bu fuarda attı. Standımız fuar boyunca yoğun ilgi gördü. Aldığımız ödülle birlikte ülkemizi ve şirketimizi burada temsil etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.