Miracle ile Bitdenex arasında iş birliği anlaşması 

Miracle Cash & More Bitdenex şirketi ile iş birliğine gitti. Miracle Cash & More, Hollanda’nın lisanslı şirketi Bitdenex Direktörü Dennis Soemai ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan anlaşmaya göre, "Miracle şirket terminalleri bu anlaşma ile, sanal pos, ATM, Miracle çatısı altında oluşturulan "Miracle Pay" markası altındaki ürünlerin Hollanda’nın tamamına yayılımı sağlanacak."