Minval Hukuk: Güvenilir Ankara Avukat Hizmetleri

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Avukatlık mesleği, bireyin birey karşısında korunması kadar bireyin toplum karşısında korunmasını da amaç edinmektedir. Türk Hukuk Sistemi yargılama makamı, iddia makamı ve savunma makamı olmak üzere üç saç ayağından oluşmaktadır. Adaletin tesisinde savunma makamı iddia makamı karşısındaki en önemli etmendir. Zira hakkı ihlal edilen her ferdin savunma hakkı mutlaktır.

Öte yandan, avukatlar bireylerin toplum ile ve devletle olan ilişkilerinde karşılaşılan sorunlarda hukuka uygun çözümler sunmaktadır. Hukuk ofisleri hukuki süreçlerin yanı sıra danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Yasal ve ahlaki standartlarda, etik kuralları gözetilerek faaliyet sürdüren Ankara Avukat Minval Hukuk & Danışmanlık Ofisi, hukuki süreçlerde gerçek ve tüzel kişileri, ilgili yerlerde alanında uzman kadrosuyla temsil etmektedir.

Deneyim ve Uzmanlıkla Donatılmış Hukuki Destek

Alanında uzman profesyonel destek ekibiyle yaratıcı çözümler üreten Minval Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, Araç Değer Kaybı Hesaplama, Hasar Bedeli Hesaplama, İkame Araç Bedeli Hesaplama, Kazanç Kaybı Hesaplama, Kasko Değer Kaybı Hesaplama, Sakatlık Tazminatı Hesaplama, Destek Tazminatı Hesaplama, Kan Parası Hesaplama, İşsizlik Maaşı hesaplama, Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama, Trafik Kazasından Doğan Tazminatları Hesaplama, İş Kazası Tazminatı Hesaplama, Fazla Çalışma Ücreti Hesaplama gibi alanlarda destek sağlamaktadır. Avukatlık mesleği ancak teknik bilgi ve tecrübenin birleşmesi sonucunda ortaya çıktığından ancak bu iki etmenin birleşmesi sonucunda yaratıcı çözümlere ulaşmak mümkündür.

Hızlı, Etkin ve Şeffaf Hizmet Anlayışı

Minval Hukuk & Danışmanlık Ofisi vekalet ücreti hesaplama , değer kaybı tazminatı hesaplama, iş kazası tazminatı hesaplama , SGK tarafından karşılanmayan kanser ilaçları işçilik alacakları gibi teknik bilgi ve tecrübe isteyen hukuk alanlarında profesyonel hizmet sunmaktadır. Öte yandan hukuki süreçler kadar danışmanlık boyutu ile de hizmet vererek önleyici hukuk hizmeti sayesinde müvekkillerini her türlü riske karşı korumaktadır.

Minval Hukuk ve Danışmanlık Ofisinde uzman avukat kadrosunda Ceza Avukatı, Boşanma Avukatı, Sigorta Avukatı, SGK Avukatı, İş Avukatı, Taşınmaz Dava Avukatı, Ankara Avukat ve diğer alanların tümünde avukat kadrosu bulunmaktadır.

Detaylı bilgi ve hak kaybı yaşanmaması adına hukuki süreçlerin tamamında alanında uzman avukat kadrosuyla yürütülmesi yararınıza olacaktır. Hukuki süreçler birtakım karmaşık ve teknik bilgiye dayandığından sürecin alanında uzman avukat gözetiminde yürütülmesi fayda sağlayacaktır.

Müvekkil Odaklı Yaklaşımlar

Ankara’da faaliyet gösteren Minval Hukuk Bürosu, sonuca etkili hukuki çözümler üreterek müvekkillerine kaliteli, öngörülebilir hukuki hizmetler sunmaktadır. Hukuki süreçlerin sonuca etkili olabilmesini önceleyen yaklaşımı ile alanında uzmanlaşmış avukat kadrosu ile süreçlerin tamamında destek sağlamaktadır.

Minval Hukuk & Danışmanlık Ofisinde ‘’Sigorta Hukuku(Trafik ve İş Kazaları)’’, ‘‘İş Hukuku, Kamulaştırma ve İstimlak’’, ‘‘Marka ve Patent Hukuku’’, ‘‘Rekabet Hukuku’’, ‘‘Tazminat Hukuku’’, ‘‘Ölüm ve Yaralamalı Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları’’, ‘‘Yangın Sigortaları’’, ‘‘Dask Sigortası’’ ‘‘İşveren Mali Sorumluluk Sigortaları’’ ‘‘Araç Değer Kaybı ve Araç Hasar Bedeli Davaları’’ ile tazminat ödemekle yükümlü kalan sigorta şirketleri ve SGK’nın ‘‘Rücu Davaları’’ alanında müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aynı şekilde ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan ‘‘İş Kazaları Nedeniyle Kuruma ve İşverenlere Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları’’ ve ‘‘Rücu Davaları’’ alanında özel olarak ihtisaslaşmıştır.

Minval Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Faaliyetleri

Minval Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından verilen hizmetler:

Sigorta Hukuku,

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku,

İş Hukuku,

Tazminat Hukuku,

Ceza Hukuku,

Kira ve Gayrimenkul Hukuku,

Vergi ve İdare Hukuku,

Sözleşmeler Hukuku,

Aile ve Medeni Hukuk,

Rekabet Hukuku,

Ticaret ve Şirketler Hukuku

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