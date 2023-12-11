Minik Nefes yardım eli bekliyor

Böbrek ve mesane rahatsızlığıyla mücadele eden ve geçmişte de yardım kampanyaları düzenlenen Nefes Davşan için yeniden yardım kampanyası başlatıldı.

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde böbrek ve mesane hastalığıyla boğuşan Nefes için sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyasıyla tedavi masraflarının karşılanması hedefleniyor.

Nefes'e destek olmak isteyenler, her iki cep telefonu operatöründen “NEFES” yazıp 5668’e mesaj atarak, Nefes’in tedavi masraflarına 50 TL’lik bağış yapabiliyor.

Aynı zamanda Nefes’e yardımcı olabilmek için Halk Bankası'nda Hatice Birinci adına açılan hesaba TR94 0001 2009 8980 0001 0231 92 numaralı IBAN üzerinden de bağış yapılabileceği kaydedildi.