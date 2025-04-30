“Minik Ellerle Bulla Zamanı” Köyde Gave’de gerçekleşti

Akinoks ve Meriç Dairy markalarının 23 Nisan’a özel düzenlediği “Minik Ellerle Bulla Zamanı” etkinliği, Boğazköy’deki Köyde Gave’de 5-11 yaş aralığında olan 22 çocuğumuzun ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Minik şefler, Şef Tanya Kilitkayalı ve GİKOOP üreticilerinden Bengül Cicibaba eşliğinde geleneksel Hellimli Bulla yapımını öğrendi, kendi hamurlarını yoğurdu ve pişirdi!

Etkinliğin organizatörü ve hellim sponsoru Meriç Dairy; Tanya Şef’e, Bengül Hanım’a, Köyde Gave ekibine ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Bu güzel etkinliğin önümüzdeki yıllarda da gelenekselleşerek devam etmesi hedefleniyor.