Minareliköy'de kerpiç bina yıkıldı

Minareliköy'de bu akşam saat 20.30 sıralarında, Şht Mehmet Eray Caddesi üzerinde bulunan ve daha önceden ambar olarak kullanılan kerpiçten mamul eski bir bina yıkıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmazken söz konusu binanın yanında park halinde bulunan iki araç hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.