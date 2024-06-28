Mimarlar Odası’nda 3 yönetim kurulu üyesi yönetimden istifa etti

KTMMOB Mimarlar Odası üyesi Burak Türksoy, Safiye Özaltıner ve Nezire Özgece yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

İstifa eden kurul üyelerinden Safiye Özaltıner yaptığı açıklamada, “Uzun uzun yazılacak çok şey var. Ancak ilk günden beri amaç mimarlıktı, bugün geldiğimiz noktada ise mimarlığın hiç etkisi olmadan kişisel kaygılar var. Sosyal medyaya yapılan yanlış ve yanıltıcı açıklamalar, kişisel hakaretler, sistematik görevsizleştirme var” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Bizlere güvenerek Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyeliği ile görevlendiren tüm üyelerimiz için üç ay boyunca çalıştık. İlk günden aklımızda soru işareti olan konularla bir bir yüzleştik. Ancak gelinen ortamda, konu artık mimarlığın çok ötesinde.

Bugüne dek her platformda odaya dair konuların kendi içimizde çözülmesi gerektiğini, mesleği yaralamayacak, ileriye götürecek şekilde gelişmesi gerektiğini söyledim.

Uzun uzun yazılacak çok şey var. Ancak ilk günden beri amaç mimarlıktı, bugün geldiğimiz noktada ise mimarlığın hiç etkisi olmadan kişisel kaygılar var. Sosyal medyaya yapılan yanlış ve yanıltıcı açıklamalar, kişisel hakaretler, sistematik görevsizleştirme var.

Üretmek, var etmek isteyen insanlar için koltuğun hiçbir önemi yok. Bizler her zaman meslek bilinci ile üretmeye, gelişmeye, yaratmaya ve daha iyi mimarlığı konuşmaya devam edeceğiz.”

“Gereken bilgilendirmeler üyelerimize belgeleriyle birlikte özel olarak yapılacak”

KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Haklarında yönetim kurulu kararı ile Onur Kurulu Süreci başlayan iki yönetim kurulu üyemiz(bir asli, bir yedek), bir diğer yönetim kurulu üyesiyle birlikte, kendilerince “haklı gerekçelerini” de belirterek Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifalarını odaya sunmuşlardır.

Yapılan iddialara buradan cevap vermek odamıza ve mesleğimize daha da zarar vereceğinden dolayı bu polemiği kamuoyu önünde sürdürmemek konusunda ısrarlıyım. Gereken bilgilendirmeler üyelerimize belgeleriyle birlikte özel olarak yapılacaktır.

Hukuki olarak tüm haklarımız saklıdır.

İvedilikle boşalan iki yönetim kurulu üyeliğini dolduracağız ve çalışmalarımıza daha da hızlanarak devam edeceğiz.”