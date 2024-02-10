“Milyonlar dediler 700 Dolar çıktı”

Ertuğrul SENOVA

Kamuoyunun yaklaşık 2 ay boyunca birinci gündem maddesi halini alan, “yüz milyonlara liralık vurgun” sözleriyle anılan “sahte reçete soruşturması” kapsamında tutuklanan ilk eczacı; Tufan Eczanesi’nin sahibi İsmet Tufan hakkındaki polis soruşturması tamamlandı, dosya savcılığa intikal etti.

Reçete sayısı en yüksek eczanelerden birinin sahibi olan İsmet Tufan, ilk tutuklanan isim olmasının yanında, 2 aylık süreçte medyanın en fazla deştiği isim olarak da haberlere yansıdı…

Eczacı İsmet Tufan, avukatıyla birlikte dün, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde bir basın toplantısı düzenleyerek, polisin ulaştığı resmi verileri ve ortaya çıkan gerçek rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Basın toplantısında Avukat Hasan Yücelen’in şu sözleri, tüm süreci özetledi:

“100 milyonlarca liralık vurgun dediler, bu paralarla okullar yapacaklarını söylediler, üzerimizden prim elde etmeye çalıştılar. Polis soruşturması kapsamında İsmet Tufan Eczanesi’nin sigortaları uğrattığı iddia edilen zarar 22 bin 135 TL. Güncel kurla 700 Dolar civarı bir para.”

Avukat Hasan Yücelen, zarar iddiasının da aksini kanıtlamak için çalışmalara başladıklarını söyledi, “Bu süreçte tanıklar, eczanelerin müşterileri, yani yurttaşlardı. Bazı hastalar aldıkları ilaçları unutuyor veya eşine aldığı için ‘tutuklanma’ korkusuyla polise ifadeye çağrıldığında ‘ilacı almadım’ veya ‘hatırlamıyorum’ diyordu. Bizim barkot sistemiz var. Bu sistem kapsamında, duruşma sürecinde mahkemeye kime, ne zaman, hangi ilacın verildiğini kanıtlayacağız” şeklinde konuştu.

13 günlük tutukluluk süreci ve sonrasında yaşadıklarını anlatan İsmet Tufan ise esas sorunların, kodesten çıktıktan sonra başladığını söyledi, bu süreçte yaşadıklarını anlattı…

Tufan, kendisi ve ailesini en fazla yaralayan konunun, kelepçeli şekilde çekilen fotoğraflarının sansürsüz şekilde bazı medya organlarına yansıması olduğunu anlattı…

Avukat Hasan Yücelen:

“Üzerimizden prim elde etmeye çalıştılar”

Basın toplantısında ilk sözü alan Tufan’ın avukatı Hasan Yücelen, “sahte reçete soruşturması” kapsamında tutuklanan hem İsmet Tufan hem de ailesiyle ile ilgili medyaya gerçek dışı iddiaların yansıdığını söyledi, sürecin ilk ve son kurbanı olduğunu öne sürdü.

Tufan’ın 13 gün boyunca poliste tutuklu kaldığını anımsatan Avukat Yücelen, “Tufan Eczanesi, bulunduğu konumu ve büyüklüğü nedeniyle adada en fazla sigorta reçetesi yazan eczanedir. Bu nedenle üzerine gidilecek ilk kişi de o idi” dedi.

Yaklaşık 2 aylık soruşturma sürecinde yalan veya yanlış pek çok iddianın ortaya atıldığını söyleyen Yücelen, Eczacı İsmet Tufan ile ilgili polis soruşturmasının tamamlandığını ve dosyanın savcılığa intikal ettiğini belirtti, bu kapsamda rakamsal açıdan sürecin hangi noktaya geldiğini açıklamak istediklerini söyledi.

Avukat Yücelen, “Soruşturma sürecinde milyonlarca liradan bahsettiler. Bu paraları geri alıp okullar inşa edeceklerini söylediler. Üzerimizden prim elde etmeye çalıştılar… Gerçekleri sizinle paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Yücelen, rakamları açıklamadan önce, Tufan Eczanesi sahibi Eczacı İsmet Tufan’ın, tutukluluk süreci ve sonrasında yaşadıklarını kamuoyuna anlatmasını talep etti.

Eczacı İsmet Tufan:

“Esas zorluklar, 13 günlük tutukluluğun ardından başladı”

İsmet Tufan, 13 günlük tutukluluk süreci ve sonrasında yaşadıklarını özetle şöyle anlattı:

“Çok zor bir 13 gün geçirdim. 13 gün tutuklu kaldım. Ama esas zorlukların dışarı çıktığımda yaşanacağının farkında değildim. Tüm seyahat belgelerime el konuldu, mal varlığıma, banka hesaplarıma tedbir konuldu. Yönetiminde olduğum derneğin bile hesapları donduruldu. Pos cihazlarımı aylarca kullanamadım, bilgisayarlarıma el konulduğu için alacağımı vereceğimi bilemedim, depolara ödeme yapamadım. Tüm bunlar yetmezmiş gibi mahkeme süresince kelepçeli halde çekilen fotoğraflarımın sansürsüz şekilde basında yayınlandığını gördüm. Bazı sabah programlarında, WhatsApp gruplarında, hakkımda konuşulanlar kulağıma gelmeye başladı. Sosyal medyada karşıma çıktılar. Beni tanımayan kişiler tarafından iddia edilenler, eşimi, çocuklarımı, ailemi, dostlarımı çok derinden üzdü ve yaraladı. Soruşturmamla ilgili bulguları polis soruşturması bittiği için sizinle paylaşmak istiyoruz.”

Avukat Hasan Yücelen:

“100 milyonlar dediler, 700 Dolar çıktı”

İsmet Tufan’ın ardından yeniden söz alan Avukat Hasan Yücelen, soruşturma kapsamında tespit edilen rakamları kamuoyuyla paylaştı. “Soruşturmanın gayesi bir noktadan sonra şova dönüştü” diyen Yücelen, “Önceden bir hazırlık yapıldı. Sanki ülkede temiz eller operasyonu başlıyormuş gibi bir algı oluşturuldu, basın yönlendirildi. Kamuoyu da büyük hırsızlar yakalanıyor sandı” şeklinde konuştu.

Avukat Yücelen, polisin yaptığı soruşturma neticesinde Tufan Eczanesi’nin Sosyal Sigortaları uğrattığı iddia edilen zararın 22 bin 135 TL olduğunu açıkladı. Yücelen, “Bu rakam, mevcut Dolar kuruyla 700 Dolar civarı bir para… Yüz milyonlarca liradan bahsediyor, okullar yapacaklarını söylüyorlardı. İddia edilen zarar, 700 Dolar. Bu paralarla okul yapacaklarını söylüyorlardı” ifadelerini kullandı.

“Barkot sistemimizle mahkemeye; kime, ne zaman, hangi ilacın verildiğini kanıtlayacağız”

Yücelen, zarar iddiasının da aksini kanıtlamak için çalışmalara başladıklarını söyleyerek, “Bu süreçte tanıklar, eczanelerin müşterileri, yani yurttaşlardı. Bazı hastalar aldıkları ilaçları unutuyor veya eşine aldığı için ‘tutuklanma’ korkusuyla polise ifadeye çağrıldığında ‘ilacı almadım’ veya ‘hatırlamıyorum’ diyordu. Bizim barkot sistemiz var. Bu sistem kapsamında, duruşma sürecinde mahkemeye kime, ne zaman, hangi ilacın verildiğini kanıtlayacağız” şeklinde konuştu.

“10 bin 300 reçete sorgulandı, 215’i ihtilaflı”

İsmet Tufan Eczanesi ile ilgili 10 bin 300 reçetenin sorgulandığını, bunların 215’i ile ilgili ihtilafın doğduğunu anlatan Avukat Yücelen, “Sorun olduğu söylenen reçeteler, hastanın 8 ay önce aldığı ilaçların isimlerini hatırlayıp hatırlamamasıyla ilgili. O süreçte ilaç eksikliği de mevcuttu. Hasta, doktorun yazdığı ilacı bulamayınca muadilini alıyor, ismini hatırlamıyor. Ya da bir adım daha ileri gidelim. Eczaneye girmişken eşine de ilaç alıyor, bunu polise söylemekten korkuyor. Biz bunları biliyoruz çünkü daha sonra eczaneye gelip günah çıkaranlar oldu” ifadelerini kullandı.

“Sigortalardan 370 bin TL alacağımız var”

İsmet Tufan Eczanesi’nin yürütülen soruşturma nedeniyle Sosyal Sigortalar Dairesi’nden 370 bin TL alacağı olduğunu açıklayan Yücelen, “Soruşturma var deyip, bu parayı bize ödemiyorlar. Bunun yanı sıra, kupürü okunmayan, tam görünmeyen ilaçlarla ilgili de 45 bin TL’yi ödememe kararı almışlar. Bizim çaldığımız iddia edilen paranın iki katı. Bu konuyu dava konusu edeceğiz” dedi.

Avukat Yücelen, “Bu soruşturmada rakamlar çok önemliydi. 100 milyonlardan bahsediliyordu… Günün sonunda ortaya çıkan rakam, 700 Dolar” ifadelerini kullandı.