Milli master atlet Ayten Benli’nin hayatı belgesel oluyor

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” adıyla çektiği belgesel filmler serisinin 28’incisinde, uluslararası başarılarıyla da tanınan milli master atlet Ayten Benli’nin hayatını konu alıyor.

Dernekten yapılan açıklamada, Gönyeli-Alayköy Belediyesi sponsorluğunda çekimleri süren belgeselde başta Gönyeli olmak üzere sportif başarıları ile ülkenin gurur kaynaklarından olduğu belirtilen Ayten Benli, ailesi, sporcu arkadaşları ve yakın arkadaşları ile röportajlar yapıldığı kaydedildi.

Belgeselde "Benli’nin ilkokuldan başlayarak sonra kesintiye uğrasa da master atlet olarak devam ederek master atletizminde Türkiye, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında rekorlar da dahil kürsülere uzanan hikayesi, aşkla, cesaretle, disiplinle, çok çalışma ve mücadeleyle yoğrulmuş, sevgi ve paylaşım etrafında yarattığı iyikilerle dolu yaşamından kesitler yer alacağı" belirtildi.