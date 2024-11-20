Milli Eğitim Bakanlığı personeli kan bağışında bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kan Bankası ve Thalassaemia Kan Bağışçı Kazanım Birimi iş birliğiyle, Thalassaemia hastalarına destek olmak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Thalassaemia hastalarının hayati öneme sahip kan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bakanlık binasında yapılan etkinliğe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları ve personeli katıldı.

Kan bağışının ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, kan bağışının bir insanın değil, bir hayatın kurtarılmasına vesile olabileceğine vurgu yaptı.

“Thalassaemia hastaları başta olmak üzere kana ihtiyaç duyan herkes için düzenlenen bu tür etkinliklerin yaygınlaşması büyük önem taşıyor. Bugün burada bulunarak bağışta bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu anlamlı kampanya, toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmaya yönelik bir adım olmuştur.” diyen Çavuşoğlu, bağışlanan her damla kanın hayati bir değeri olduğuna dikkat çekti.

Bu tür organizasyonların düzenli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak sağlık alanındaki farkındalık çalışmalarına katkı sağlamak ve toplumun ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla bu tür kampanyaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti ve toplumun tüm kesimlerini kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.