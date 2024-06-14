Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 15’incisini düzenleyeceği “Mezuniyet Sergisi” 17 sanatçı adayının eserlerini ziyaretçilerle buluşturacak

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin “15. Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Mezuniyet Sergisi”, 24 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 17 genç sanatçısının özel olarak hazırladığı “15. Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Mezuniyet Sergisi”, 24 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Dört yıllık eğitimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, özgün eserleriyle sergileyecek olan öğrenciler, yaratıcı süreçleri ve sanat dünyasındaki yolculuklarını yansıtacak. Resim, heykel, seramik, grafik, baskı resim eserlerden oluşan sergi, öğrencilerin emeklerinin ve tutkularının izlerini taşıyacak. Her bir eser, bir hikaye anlatarak sanatseverleri büyüleyecek.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Genç sanatçıların tutkularını, emeklerini ve yaratıcılıklarını görmek, geleceğin sanat dünyasının ne kadar parlak ve umut verici olduğunu gösteriyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi’nde yetişen geleceğin sanatçılarının eserlerini ziyaretçilerle buluşturacağız. Sergimiz, genç sanatçıların emeklerinin ve tutkularının izlerini taşıyor” dedi.

“Bu sergi; sadece bir mezuniyet etkinliği değil, aynı zamanda genç sanatçıların sanat yolculuklarına başlangıçlarını kutlamanın da bir vesilesidir” diyen Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Tüm sanatseverleri, bu özel sergiye katılmaya ve genç sanatçıların eserlerini keşfetmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.