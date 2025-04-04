“Mevzuatta değişikliğe gidilmemesi gerekir”

Barolar Birliği, “başörtüsü krizi” ile ilgili Hükümete uyarıda bulundu, Disiplin Tüzüğü ile ilgili mevzuatta değişikliğe gidilmemesi gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerin kılık kıyafetine ilişkin yetkinin okul idarelerine ait olduğunu ve bugüne kadar okul idarelerinin bu yetkiyi kullanımları ile ilgili uygulamada ciddi bir sorun ile karşılaşılmadığını belirten Barolar Birliği, “Mevzuatta herhangi bir değişikliğe gidilmeden bu yetkinin okul idarelerinde kalmaya devam etmesi en doğru olandır.” ifadelerini kullandı.

Okul idarelerinin söz konusu yetkiyi kullanırken Anayasa’da öngörüldüğü şekilde Atatürk İlke ve Devrimleri ve Uluslararası Hukuk tarafından korunan “çocuğun üstün yararı” doğrultusunda hareket etmekle yükümlü olduğunun altını çizen Barolar Birliği,

“Eğitim Bakanlığı müdür veya yetkililerinin okul idaresine fiili müdahalede bulunmaya çalışmasının hukuken de fiilen de vahim bir hata olduğunu” vurguladı. Birlik, “Yürütmenin başı olarak tarafınıza düşen görev ve sorumluluğun her şeyden önce, bu ve benzeri olayların meydana gelmesine müsaade etmemek ve sorunun bahse konu okul veya öğrenci odağından alınarak bilimsel temelde çözülmesini sağlamak olduğunu değerlendirmekteyiz.” açıklamalarında bulundu.