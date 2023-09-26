“Mevzuata göre Meclisten geçmesi gerekiyordu, muhalefetin haberi yok”

UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından açıklanan; Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik kalkınma planına ilişkin açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, böyle bir planının mevzuata göre Meclisten geçirilmesi gerektiğini ancak ana muhalefet olarak kendileriyle kimsenin temasa geçmediğini söyledi.

Erhürman, “böyle bir plan hem siyasetin, hem ekonomik örgütlerin, hem kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, hem de sivil toplum örgütlerinin hazırlanma sürecine katılımını gerektirir” dedi.

“Dolayısıyla kendi kendinize belirlediğiniz uzmanlarla ve örgütlerle, kendi kendinize belirlediğiniz yöntemlerle hazırlanacak bir planın sizden sonraki hükümetlerce uygulanma olanağı yoktur” diyen Erhürman, “böyle bir fikri yüzünüze gözünüze bulaştırmanıza, tüketmeye çalıştığınız umutlar listesine bu fikri de eklemenize müsaade etmeyiz!” vurgusu yaptı.

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2022 Ocak seçimlerine giderken, “uzun vadeli sosyal, ekonomik, kültürel kalkınma planı”nın uzmanların ve ilgili tüm kesimlerin katılımıyla hazırlanacağını ve Meclis’te sağlanacak mümkün olduğunca geniş uzlaşma ile geçirileceğini taahhüt etmiştik seçmenlere.

O günden bu yana da, kimilerinin “planlamanın dünyada modası geçti” iddialarını dikkate almaksızın, nüfus politikasından başlayarak, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda uzun vadeli planlamanın yaşamsal önemini anlattık.

Bir süredir “hükumet”in bu yönde bir hazırlık içinde olduğunu duyuyoruz. Bugün düzenlenen “bilgilendirme toplantısı” ile birlikte duyduklarımız teyit edilmiş oldu.

Ama şu ana kadar Meclis’teki ana muhalefet partisi olarak bizimle kimse temasa geçmedi!

O zaman şimdiden uyarayım:

1. Böyle bir plan sizden sonraki hükümetler tarafından da uygulanacak bir plandır.

2. Böyle bir plan mevzuatımıza göre Meclis’ten geçer.

3. Dolayısıyla böyle bir plan hem siyasetin, hem ekonomik örgütlerin, hem kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, hem de sivil toplum örgütlerinin hazırlanma sürecine katılımını gerektirir.

4. Dolayısıyla kendi kendinize belirlediğiniz “uzmanlar”la ve örgütlerle, kendi kendinize belirlediğiniz “yöntem”lerle hazırlanacak bir “plan”ın sizden sonraki hükümetlerce uygulanma olanağı yoktur!

Hem bu ülkenin kalkınması ve geleceği açısından, hem de Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ekonomik ve mali işbirliği protokollerinin zemininin Kıbrıs Türk halkı tarafından hazırlanması açısından bizler için son derece önemli olan böyle bir fikri yüzünüze gözünüze bulaştırmanıza, tüketmeye çalıştığınız umutlar listesine bu fikri de eklemenize müsaade etmeyiz! Bunu şimdiden söyleyelim!”