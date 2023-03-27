Mevsimsel geldiler, dönecek evleri kalmadı…

Hüseyin ÖZBARIŞÇI

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi sonrası yakınlarını ve evini kaybeden sezonluk kesim işçisi Nazmi Şitil, sezon sonu yaklaşırken, ‘nereye gideceğiz’ endişelerinin de arttığını ifade etti.

Depremi burada yaşadıklarını, ancak deprem nedeniyle ‘geri dönecek bir evlerinin kalmadığını’ belirten sezonluk kesim işçisi Nazmi Şitil, “Çalışma iznimiz bittiği zaman biz ne yapacağız? Gitsek nereye gideceğiz?” diye sordu, TC’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden destek istedi.

Ocak ayında sezonluk işçi olarak Kıbrıs’a gelen Şitil’in ailesiyle birlikte sezon sonuna ülkemizde çalışma izni bulunuyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Nazmi Şitil, “Depremin gerçekleştiği gün buradaydık. Depremden sonra gittik, ama orada hiçbir şey kalmadı. Yakınlarımızı ve evimizi barkımızı kaybettik. Haziran ayında sezon bitecek ve bizde ülkemize döneceğiz ama gideceğimizde kalacak yerimiz yok. Çalışma iznimiz bittiği zaman biz ne yapacağız? Gitsek nereye gideceğiz? Bizim tek istediğimiz Büyükelçiliğin bize yardım etmesi, bize destek çıkması…” diyerek yardım talebinde bulundu.