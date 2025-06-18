"Mevcut sınav sistemi çocukları dışlayan bir yapıya dönüştü"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kolej Giriş Sınavı (KGS) sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, mevcut sınav sisteminin çocukları etiketleyen, dışlayıcı bir yapıya dönüştüğünü vurguladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener tarafından yapılan açıklamada, sınavın çocukların potansiyelini ortaya çıkarmak yerine, onları yapay bir yarışa sokarak büyük kısmını başarısız ilan ettiği belirtildi. Gelener, KGS sisteminin kamusal eğitimi zayıflatan ve ekonomik ayrıcalıklara dayalı bir eleme mekanizmasına dönüştüğünü ifade etti.

"Öğrenciler istatistiksel bir eleme sistemine kurban ediliyor"

Gelener, Kolej Giriş Sınavı ile ilgili çarpıcı verileri de kamuoyuyla paylaştı: Türk Maarif Koleji'ne sınava giren öğrencilerin sadece %49’u yerleşebildi. Güzelyurt TMK’da bu oran %31’e kadar düştü. Tüm kolejlere yerleşen öğrencilerin %71’i kamu okulu mezunu olsa da, kamu okullarından sınava giren öğrencilerin yerleşme oranı birçok okulda %30’un altına geriledi. Türk Maarif Koleji'ne yerleşen öğrencilerin %67’si özel okul geçmişine sahip. Çağ nüfusunun sadece %17’si kolej programlarına kabul edilirken, %83’lük kesim sistemin dışında kaldı. Bu verilerin, KGS sisteminin pedagojik olmaktan uzak, istatistiksel bir eleme sürecine dönüştüğünü gösterdiğini belirten Gelener, özellikle Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne yönelik ayrıcalıklı yaklaşımı da eleştirdi.

Gelener açıklamasında, en düşük taban puanla (50.0) ve en düşük ortalama puanla (58.3) öğrenci alan Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin, 77 kişilik kontenjanla en fazla yerleşim yapılan kolejlerden biri olduğuna dikkat çekildi. Gelener, bu durumun pedagojik değil, siyasi gerekçelerle izah edilebileceğini ifade etti.

KTÖS’ten çözüm önerileri

KTÖS, açıklamasında çözüm önerilerini de sıraladı: