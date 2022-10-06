Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı.

1 Kasım 2018 tarihinden bugüne TC Lefkoşa Büyükelçiliği görevini Ali Murat Başçeri yürütüyor.

Başçeri, özellikle en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde KKTC iç siyasetine yönelik müdahaleleri ile gündeme geldi, askeri tesis 'Beyaz Ev'de Ulusal Birlik Partisi'nden bazı milletvekilleri ile yaptığı seçim toplantısı sonucu eleştirilerin hedefi oldu.

Feyzioğlu kimdir?

Metin Feyzioğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu.

Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi.

Bir dönem TC Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalifi olarak bilinen Feyzioğlu, son Barolar Birliği Başkanlığı seçimini kaybederken ise "Erdoğan yandaşı" olarak adından söz edildi.

DİĞER ATAMALAR

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal BM Daimi Temsilciliği'ne, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı AB Daimi Temsilciliği'ne, Dışişleri'nden Levent Gümrükçü ise NATO Daimi Temsilcisi'ne getirildi.

Lahey Büyükelçisi olarak Selçuk Ünal, Lizbon Büyükelçisi olarak ise Murat Karagöz atandı.

