Meteoroloji’den toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugün 12.00’den yarın 06.00’ya kadar bölgede hava kirliliği yaratmaya devam edeceğini bildirdi.
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Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugün 12.00’den yarın 06.00’ya kadar bölgede hava kirliliği yaratmaya devam edeceğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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