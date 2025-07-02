Meteoroloji'den fırtınamsı rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından yarın saat 15.00’e kadar Batı Taurus’da fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, bölgede kuzey ve doğu yönlerden esen olan rüzgarın zamanla şiddetini artırarak 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği belirtildi.