Meteoroloji'den fırtınamsı rüzgar uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından yarın saat 15.00’e kadar Batı Taurus’da fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı.
A+A-
Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından yarın saat 15.00’e kadar Batı Taurus’da fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı.
Daireden yapılan açıklamada, bölgede kuzey ve doğu yönlerden esen olan rüzgarın zamanla şiddetini artırarak 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği belirtildi.
Bu haber toplam 316 defa okunmuştur
Etiketler : fırtına, Meteroloji Dairesi