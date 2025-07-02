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Meteoroloji'den fırtınamsı rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den fırtınamsı rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından yarın saat 15.00’e kadar Batı Taurus’da fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından yarın saat 15.00’e kadar Batı Taurus’da fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı.

 Daireden yapılan açıklamada, bölgede kuzey ve doğu yönlerden esen olan rüzgarın zamanla şiddetini artırarak 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği belirtildi.

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