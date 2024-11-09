Meteoroloji’den denizde fırtına uyarısı...
Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinden Taurus'ta kuzey ve doğu yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı rüzgar" şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.
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Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinden Taurus'ta kuzey ve doğu yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı rüzgar" şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, fırtınamsı rüzgarın yarın saat 02.00’den 13.00’e kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.
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Etiketler : fırtına, Meteroloji Dairesi