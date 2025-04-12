Meteoroloji yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji Dairesi, yarın 06.00-18.00 saatleri arası oluşabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanaklara karşı uyarıda bulundu.
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Meteoroloji Dairesi, yarın 06.00-18.00 saatleri arası oluşabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanaklara karşı uyarıda bulundu.
Daireden yapılan açıklamada, yağışların metrekareye 21 ile 50 kilogram arası olabileceğine işaret edilerek, yurttaşların gerekli önlemleri alması tavsiye edildi.
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Etiketler : Meteoroloji Dairesi, sağnak yağmur