Meteoroloji Dairesi'nden uyarı

Meteoroloji Dairesi, denizlerde fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, rüzgarın bugün 12.00 itibarıyla etkisini göstereceği ve yarın tüm gün boyunca devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, bölge denizlerinde güney ve doğu yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenip, 7 şiddetinde güney ve batı yönlerden fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.