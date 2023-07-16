Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleriyle ilgili uyarıda bulundu.
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Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleriyle ilgili uyarıda bulundu.
Açıklamada tozlu havanın bugün (16 Temmuz) saat 18.00 ile 19 Temmuz saat 06.00 arasında etkili olacağı bildirildi.
Toz zerrecikleriniin hava kirliliği yaratmasının beklendiği kaydedildi ve özellikle toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması tavsiye edildi.
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