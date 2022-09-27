Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu akşamdan itibaren Pazar akşamına kadar tozlu havanın etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması beklendiği ifade edilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.