Meteoroloji Dairesi, fırtınanın karada yarın da devam edeceğini duyurdu
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, fırtının yarın sabah 06.00 ile 17.00 saatleri arasında devam edeceği kaydedildi.
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Meteoroloji Dairesi, fırtınanın karada yarın da devam edeceğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, fırtının yarın sabah 06.00 ile 17.00 saatleri arasında devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede kuzey ve batı yönlerden 75- 88 km/saat şeklinde esen rüzgarın zamanla etkisini azalarak, 62-74 km/saat şeklinde eseceği belirtildi.
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