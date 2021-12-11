Mete Hatay’ın ilk sergisi açıldı

Araştırmacı, yazar Mete Hatay’ın ilk sergisi olan Parşömen (Palimpsest) önceki akşam Rüstem Kitabevin’de açıldı.

Sergi açılışına yoğun bir katılım oldu. Etkinlikte müzisyen İnal Bilsel de canlı performans sergiledi.

Parşömen (Palimpsest) isimli sergi, Kıbrıs’ın tarihi, mirası ve kimliği üzerine görsel yorumlar içeriyor. Sergideki çalışmalar dijital baskı ve kolaj çalışmasından oluşan deneysel eserler.

Sanat tarihçisi ve araştırmacı Esra Plümer Bardak, sergiyle ilgili değerlendirme yazısında şu ifadeleri kullandı: “Bu, Mete Hatay’ın görsel eserlerinden oluşan ilk sergisidir. Dahası, özgün müziğin eşlik ettiği sergi, bir sergi deneyiminin sınırlarını aşmayı hedefler. Çok sayıda belgesel film için müzik yapmış ve iki albüm çıkarmış aktif bir besteci olan Hatay’ın bu görsel şölene müzikal bir öge katması şaşırtıcı değildir. Keza serginin adında da müziğe atıf vardır. Parşömen: orijinali yalnızca parçalar hâlinde kalan, üzerine art arda iki ya da daha fazla metin yazılmış bir el yazması. Bu imgelere baktığımızda gördüklerimiz, şimdiki zamanda ve iç dünyamızda nerede durduğumuzla alakalıdır.”