Mete Hatay’ın 2’nci kişisel sergisi açıldı: “Tereddüt”ün hiç tereddütsüz dışa vurumu

Murat OBENLER

Araştırmacı yazar kimliği yanısıra diğer sanat dallarında da üretimleri olan Mete Hatay’ın ikinci kişisel sergisi “Tereddüt” ,15 Mart Cuma günü Rüstem Kitabevi’nde yoğun bir katılımla açıldı.

Siyaset ve sanat dünyasının büyük ilgi gösterdiği sergiye Kıbrıs’ın güney ve kuzeyinden birçok sanatçı, araştırmacı, akademisyen ve sanatsever katıldı.

Hatay’ın multimedya ve kolaj çalışmaları yanı sıra illüstrasyonları da içeren 33 parçalık sergisinde belirsizlik, eşiksellik, farklı alanlardaki tereddüt temaları absürdlüğe de dokunan bir tarzda üretimlerine yansıyor.

Serginin açılışında piyanist,besteci, şair Anastasiia Andrievska da kısa bir avangart resitali icra ederken, gece yine müzikle kapandı. Dj. Ufuk Tekin’in setleri ile konuklar müzik eşliğinde keyifli zamanlar geçirdi.

Mete Hatay serginin hayata geçmesiyle ilgili eşi Rebecca Bryant , Oya Yaşarcan Silbery, Turan Aksoy Rahme Veziroğlu, İsmail Gökçe, Ali ve Akıle Rüstem ile tüm Rüstem ailesi, Şaziye Konaç, Anastasiia Andrievska, Dj Ufuk Tekin ve Memo’ya teşekkür etti.

Hatay: “Tereddüt, şüphenin bulunduğu o melun boşluktur”

Mete Hatay sergisinin tanıtımıyla ilgili, "Konuşmaya tereddüt ediyoruz; harekete geçmekten çekiniyoruz. Tereddüt, niyet ile onun gerçekleştirilmesi arasındaki andır esasında. Ötekinin ne düşündüğünü, Ötekinin nasıl tepki vereceğini sorduğumuz bir an. Tereddüt etmek bilgimizin belirsizliğini kavramaktır aynı zamanda. Tereddüt, şüphenin bulunduğu o melun boşluktur” İfadelerini kullandı.

Sergi 27 Mart’a kadar Rüstem Galeri’de ziyaret edilebilir.