Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi, bölgenin yaşam kalitesini ileriye taşıyacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor: “Yaşam Park.”

Lefkoşa’daki Paradise Park’ta düzenlenen basın toplantısında Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler projeyi tanıttı. Tanıtılan Yaşam Park, Kıbrıs’ın kuzeyindeki pek çok ilki içinde barındıracak.

Spor alanları, amfi tiyatro, kafe, düğün alanı, taş değirmen kültürünü yaşatacak bir bina, yürüyüş yolları gibi pek çok yeniliği tek bir kompleks içinde barındıracak olan Yaşam Park, yeni bir yaşam alanı doğuracak.

22 bin metrekare üzerine kazandırılacak Yaşam Park, tümüyle Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapılıyor.

Projeye katkı koyan isimlerden Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası (KTMMOB) eski başkanı, Yaşam Park projesiyle ilgili “Mesarya’nın ortasına bir vaha yapıyoruz” nitelemesinde bulundu.