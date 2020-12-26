Mesarya’da bu ne rahatlık?

Covid-19 vakalarının arttığı ve temaslıların endişeye neden olduğu Mesarya’da, Serdarlı Belediyesi’nin ‘tedbirsizliği’ dikkat çekti.

Belediye’de verilen yılbaşı yemeğinde sosyal mesafe ve maske zorunluluğuna uyulmadığı gözlemlendi.

Belediye personelinin tüm bölgeye hizmet verdiği, halkla temas kurduğu, sokaklara ve evlere girdiği gerçeğini anımsatan duyarlı yurttaşlar, Sağlık Bakanlığı’nın denetim ve uyarılarını da sorguladı.