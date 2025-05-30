Mesarya Belediyesi'nın 3. Çocuk Festivali renkli görüntülere sahne oluyor

Mesarya Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çocuk Festivali, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında coşkulu ve renkli etkinliklerle başladı. Festival, bölgedeki çocukların katılımıyla iki güne yayıldı.

Dün, Akdoğan Rengarenk Park’ta gerçekleştirilen etkinliklere Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Vadili-İnönü İlkokulu, Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu ve Dörtyol İlkokulu’ndan 850’nin üzerinde öğrenci katıldı. Sabah saat 08.00 ile 12.00 arasında gerçekleşen festivalde çocuklar; yüz boyama, el baskısı, çember oyunu, hulahop toplama, top atma, çuval yarışı, Survivor parkuru, şapka oyunu, ip atlama, futbol ve basketbol gibi eğlenceli ve sportif aktivitelerle dolu dolu bir gün geçirdi. Etkinlik boyunca çocuklara dondurma ve çeşitli ikramlar sunularak unutulmaz anılar biriktirmeleri sağlandı.

Festivalin sonunda tüm çocuklara balon dağıtıldı ve rengârenk balonların gökyüzüne hep birlikte bırakılmasıyla ilk gün coşkulu bir şekilde sona erdi.

Etkinlikte konuşan Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, çocukların önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımız sadece bugünün değil, yarının da teminatıdır. Onların güvenle büyüyebileceği, mutlu olabileceği, gelişebileceği bir toplum inşa etmek hepimizin sorumluluğudur.

Mesarya Belediyesi olarak, çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onları mutlu etmek için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Bugün burada çocuklarımızın neşesine, enerjisine ve coşkusuna tanıklık etmek hepimiz için tarifsiz bir mutluluk kaynağı oldu.

Unutmayalım ki; çocuklar geleceğimizdir. Onlara yapılan her yatırım, aslında daha aydınlık bir geleceğe yapılan yatırımdır. Bu bilinçle, çocuk dostu bir Mesarya yaratmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

Mesarya Belediyesi 3. Çocuk Festivali, 2 Haziran Pazartesi akşamı da devam edecek. Etkinlikler saat 18.30’da Akdoğan Sağlık Merkezi yanından başlayacak kortej yürüyüşüyle start alacak ve yürüyüş, Akdoğan Düğün Salonu ile Çocuk Parkı’nda sona erecek. Festival, burada kurulacak çeşitli stantlar ve çocuk şenliği etkinlikleriyle devam edecek.

Gece boyunca bölge okulları ve bölge derneklerimiz tarafından sahnelenecek folklor ve dans gösterileri ile çocuklarımız ve aileleri unutulmaz bir akşam yaşayacak.