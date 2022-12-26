Mesarya Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Mesarya Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:

(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)

CTP- AHMET TAŞER

CTP- ÖMER PALA

CTP- EMİNE TOTO

CTP- İRFAN CAN GÜR

UBP- SERAP ŞİMŞEK GÜZEL

UBP- MURAT TÜTÜNCÜOĞLULARI

UBP- İBRAHİM AKTUNA

UBP- KEMAL ÖZUĞURLU

YDP- ERHAN SAPSIZOĞLU

DP- HANİFE MENTEŞ