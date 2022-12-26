Mesarya Belediyesi meclis üyeleri
Mesarya Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı.
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Mesarya Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Mesarya Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:
(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)
CTP- AHMET TAŞER
CTP- ÖMER PALA
CTP- EMİNE TOTO
CTP- İRFAN CAN GÜR
UBP- SERAP ŞİMŞEK GÜZEL
UBP- MURAT TÜTÜNCÜOĞLULARI
UBP- İBRAHİM AKTUNA
UBP- KEMAL ÖZUĞURLU
YDP- ERHAN SAPSIZOĞLU
DP- HANİFE MENTEŞ
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