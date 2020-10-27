Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin oldu
Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanlığı’na Halis Üresin getirildi.
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Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanlığı’na Halis Üresin getirildi.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakanlık Müdürü Üresin’in 22 Ekim tarihinden itibaren MİK Başkanlığı görevine atandığını duyurdu.
Bakan Amcaoğlu, Üresin’in, Maliye Bakanlığı Müdürlüğü görevini de sürdüreceğini açıkladı.
Üresin, daha önce Şirketler Mukayyidi olarak da görev yapmıştı.
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Etiketler : Merkezi İhale Komisyonu, Halis Üresin