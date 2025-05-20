“Merkezi hükümetin yerel yönetimlere destek olması gerekir”

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Brüksel’de gerçekleştirilen önemli bir Avrupa Birliği (AB) toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kırok, yerel yönetimlerin AB normlarına uyumunun, hem demokratikleşme hem de bölgesel kalkınma için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

İşte Kırok’un kişisel sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklama:

“Büyük zorluklara rağmen, bu gün Brüksel’de gerçekleştirdiğimiz toplantıdan notlar…

Avrupa Birliği (AB), sadece üye devletlerin değil, aynı zamanda yerel ve bölgesel yönetimlerin de iş birliği içinde çalıştığı çok katmanlı bir yönetişim sistemine sahiptir.

AB’ye aday ülkeler ve potansiyel üyeler açısından ise yerel yönetimlerin AB normlarına uyumu, hem demokratikleşme hem de bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşır.

Yerel yönetimlerin AB ile uyumlu çalışması, sadece teknik bir süreç değil, aynı zamanda demokratikleşme, şeffaflık ve katılımcılığın artırılması anlamına gelir.

Bu süreçte, merkezi hükümetin yerel yönetimlere destek olması, bilgi paylaşımının artırılması ve kapasite geliştirme faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir.

Yerel yönetimler olarak bu gibi toplantıları daha fazla gerçekleştirmeli ve bu gibi toplantılarda daha görünür olmalıyız.”