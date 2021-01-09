Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Zincirli satırlı kavgaya tutukluluk!
Merkezi Cezaevi'nde eylem

Merkezi Cezaevi'nde eylem

Çok sayıda mahkum ve tutuklu yakını cezaevi önünde toplandı.

A+A-

Lefkoşa Merkezi Cezaevi'ndeki mahkumların dün açlık grevi başlatmasıyla, bugün de mahkum yakınları Merkezi Cezaevi önünde eylem yapıyor. Çok sayıda mahkum ve tutuklu yakını cezaevi önünde toplandı.

Cezaevi önünde çok sayıda polis ve tutuklu aracı hazır bekliyor

cezaevi-2.jpg

Mahkumlar grevi koşulların iyileştirilmesi ve şartlı tahliye için başlatmıştı  

Mahkumlar, cezaevindeki koşulların iyileştirilmesini ve pandemi dönemi dünyada ve güneyde hayata geçen koşulların uygulanmasını ve dünyanın çeşitli yerlerinde uygulamaya geçen şartlı tahliye ile iyileştirmelerin burada da uygulanmasını talep ettiğinden dolayı açlık grevi başlatmıştı.

Fotoğraflar: Devrim DEMİR

Bu haber toplam 932 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,