Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem: “Cezaevinde kapasite aşıldı, sinema salonu ve mescid koğuşa çevrildi”

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, cezaevinde toplam 592 tutuklu bulunduğunu belirterek, cezaevinin kapasitesinin 454 olduğunu, tutuklu sayısının 138 kişiyle kapasiteyi aştığını ifade etti.

Adli Yıl açılışında Cezaevi’nin durumuna ilişkin bilgi veren Bilmem, sinema salonunun ve mescidin koğuşa çevrildiğini, koğuşların kapasiteden fazla tutuklu bulundurduğunu dile getirerek, yeni cezaevinin kapasitesinin 727 olduğunu, cezaevinde çalışacak personellerin teknik eğitimden geçtiğini ve alt komitede görüşüldüğünü ifade etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2021-2022 adli yılı açılışını gerçekleştirdi. Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan ağır ceza heyeti huzurundaki açılış oturumunda Başsavcı Yardımcı Muavini Aliye Özçınar, Savcı Ergin Atıcı, Attila Enver Etkin ve İbrahim Ruso, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi polis Müfettişi Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi.

Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler:

“Eylül 2021’e kadar 675 adet Cürüm Dosyası… 558 kabahat dosyası”

Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde 1 Ocak 2021 tarihinden 16 Eylül 2021 tarihine kadar 675 adet Cürüm Dosyası tanzim edildiğini belirterek, bu dosyaların 483 âdetinin mahkemeye sevk edildiğini, 192 âdetinin ise tahkikat altında olduğunu kaydetti. Beşerler, yine ayni tarihler arasında 558 adet kabahat dosyası tanzim edildiğini dile getirerek, bu dosyaların 475 âdetinin mahkemeye sevk edildiğini, 83 âdetinin ise tahkikat altında olduğunu ifade etti.

“Cezaevinde 91 Hükümsüz tutuklu var”

Lefkoşa Polis Müdürü Beşerler, Merkezi Cezaevi’nde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı 91 hükümsüz tutuklunun bulunduğuna işaret ederek, hükümsüz tutuklulara ait gün tayini almayan 21 adet tahkikat dosyası bulunduğunu açıkladı.

Beşerler, 91 kişinin 4’ünün taammüden adam öldürme, 2’sinin katle teşebbüs, 2’sinin soygun, 31’inin uyuşturucu madde, 8’inin cinsel suçlar, 1’inin başkasının kimliğine bürünme, 3’ünün sahte evrak düzenleme, 4’ünün sahtekârlık ve dolandırıcılık, 5’inin ev ve dükkân açma, 1’inin zorla insan kaçırma, 1’inin sahte davranışla para temini, 1’inin yaralama, 5’inin gizli ittifak, 1’inin vahim zarar, 1’inin tedbirsizlik sonucu ölüme sebep olma, 4’ünün müstahdem tarafından sirkat, 1’inin kasti hasar, 1’inin emanetçi tarafından sirkat, 1’inin mülke tecavüz, 1’inin suça teşvik, 1’inin ciddi darp, 2’sinin şiddet tehdidi, 2’sinin sirkat, 8’inin KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından tutuklu olduğunu bildirdi.

“Bin 305 trafik dosyası…”

Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, ayni tarihler arasında bin 305 adet trafik dosyası tanzim edildiğini ve bu dosyaların tümünün mahkemeye sevk edildiğini söyledi. Beşerler, tahkikat altında olan cürüm ve kabahat dosyalarının sebebinin ise uzmanlık raporu ve etüt olduğunu belirtti. Beşerler, 2021 yılı içerisinde 280 kayıtlı emare olduğunu söyledi. 1 Ocak 2021 ile 16 Eylül 2021 tarihleri arasında çeşitli suçlardan toplamda bin 521 kişinin tutuklandığını bildiren Beşerler, 16 Eylül 2021 tarihi itibariyle şu an polis hücrelerinde 30 kişinin tutuklu olduğunu açıkladı.

Başbakanlık Denetimli Serbestlik Kurulu Üyesi Polis Müfettişi Mustafa Hidayet:

“71 kişi denetimli serbestlikten yararlandı, 25’i süreci başarı ile tamamladı…”

Başsavcı Yardımcı Muavini Aliye Özçınar, tanık olarak Başbakanlık Denetimli Serbestlik Kurulu Üyesi Polis Müfettişi Mustafa Hidayet’i dinletti. Hidayet, 1 Eylül 2019 – 16 Eylül 2021 tarihleri arasında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 71 kişinin denetimli serbestlik hakkına başvurduğunu belirterek, 71 kişinin 25’inin süreci başarıyla tamamladığını, 2’sinin başarısız olarak tekrar yargılandığını ve 44 kişinin sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Hidayet, Mart 2021 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu tarafından denetimli serbestlikten yararlanan kişilere eğitimler verilmeye başlandığını anlattı. Hidayet, kan tahlili laboratuvarının önümüzdeki haftalara tekrar hizmet vermeye başlayacağını söyledi.