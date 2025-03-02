“Merkez üssü Lefkoşa olan 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi”

Yerbilim Mühendisleri Odası eski başkanı Oğuz Vadilili, bugün merkez üssü Lefkoşa olan 3 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Vadilili sosyal medya hesabından yaprtığı açıklamada, depremin hafif şekilde hissedildiğine vurgu yaptı, tedbirli olma çağrısında bulundu.

Oğuz Vadilili’nin açıklaması şöyle:

“Merkez üssü Lefkoşa olan 3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bölge insanımız ise depremi hafif şiddette hissetti. Güzel yanı büyüklük ve şiddet değerleri bir biri ile uyumlu gerçekleşti

Her zamanki gibi 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Lütfen deprem büyüklüğü, derinliği ve lokasyonu bilgileri verip geçtirmeyin.

Neden mi?

Depremin odak noktası yani derinliği 16 km sığ. Bu derinlik Kıbrıs yayının güney kolu ile uyumlu değil.

Bu Kıbrıs Yayı'nın kuzey kolu yani ovgos fay zonu ile uyumlu gibi görünüyor. Lefkoşa sekmenti muhtemelen. Bu depremin fay çözümlemesi yapılması gerekiyor. Her deprem gibi aslında. Bu ihtimal bilimsel olarak kanıtlanmalı.

Sonrasında ise fay risk analizi. Çünlü biz bu fayları yok hükmünde kabul ederek hayatımıza şekil veriyoruz.!!!

İşte bundan dolayı JMD-MTA karasal alan diri fay haritası çok önemli.

İşte bundan dolayı JMD-AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi çok önemli.

Benden bir defa daha uyarması...”