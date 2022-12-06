Merkez Bankası yayınladı: "KKTC, 9 ayda 856,6 milyon TL borçlandı"

Merkez Bankası, 2022 yılının III. Çeyrek Bülteni'ni yayımladı.

Bültene göre, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde, 2021 yılının aynı dönemine göre yerel gelirler kalemi yüzde 149,5 oranında artmasına ve bütçenin 30,5 milyon TL fazla vermesine karşın, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesi yoluyla toplam 856,6 milyon TL borçlanıldı ve 145,2 milyon TL geri ödeme yapıldı.

Bütçe açığının finansmanı için kullanılan T.C. Kredileri 2022 yılı üçüncü çeyreğinde kullanılmadı; 856,6 milyon TL’nin 313,5 milyon TL’si, 2022 yılı üçüncü çeyreği içinde borçlanıldı.

Bültene göre hazine, 2022 yılının Ağustos ayından itibaren yabancı para cinsinden borçlanmaya başladı. Yabancı para cinsinden yapılan borçlanmalarda kur riski üstlenmemek amacıyla borçlanılan miktarların SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürülerek kullanıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, üçüncü çeyrekte yapılan toplam DİBS ihracının 398 milyon TL’si yabancı para, 458,6 milyon TL’si ise Türk parası cinsinden olduğu ifade edildi.