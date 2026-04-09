Merkez Bankası Türk Lirası'nda faiz artırdı

KKTC Merkez Bankası, Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranıyla Türk Lirası reeskont iskonto ve avans işlemlerine uygulanan yıllık faiz oranlarını artırdı.

Merkez Bankası Yönetim Kurulu kararıyla 6 Nisan’da yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 32,50’den yüzde 35,50’ye yükseltildi.

Banka tarafından yayımlanan duyuruya göre, Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ise yıllık yüzde 41,00’den yüzde 44,00’e çıkarıldı.

Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 36,00’dan yüzde 39,00’a yükseltildi.

Küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 34,00’den yüzde 37,00’ye ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yüzde 41,00’den yüzde 44,00’e çıkarıldı.