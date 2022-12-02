KKTC Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını sabit tuttu. Dün tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren duyuruya göre, TL cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1,99; azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 2,49 olarak açıklanırken, döviz cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 0,93; azami aylık gecikme faiz oranı yüzde 1,43 olarak duyuruldu.