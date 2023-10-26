TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. Ekim ayı toplantısını yapan TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 35'e yükseltti.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştiren TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini 5 puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre 5 puan artış bekleniyordu.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35 arasına yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.

HAZİRANDAN BERİ FAİZ ARTIYOR

Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.

Merkez Bankası, hazirandaki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziranda yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.

Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti.

Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi yüzde 25'e çıkardı.

Eylül toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.