Merkez Bankası Başkanlığı'na, Rifat Günay yeniden atandı.

Bakanlar Kurulu, görev süresi dolan Günay'ı yeniden bu göreve getirdi.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan karara göre, 3 Mayıs 2018'den beri KKTC Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Rifat Günay'ın görev süresinin dolması nedeniyle, Günay bu göreve yeniden atandı.