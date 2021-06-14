Merkel-Erdoğan görüşmesi: Kıbrıs çözümü de konuşuldu
Brüksel'de başlayan Nato Zirvesi'nde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
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Brüksel'de başlayan Nato Zirvesi'nde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Merkel'in NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.
Görüşmede, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
Almanya'nın hükümet sözcüsü konuyla ilişkili yaptığı açıklamada, "(TC) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, AB-Türkiye ilişkilerini görüştü. Kıbrıs sorununun çözülmesi için BM önderliğindeki çabalar masaya yatırıldı" ifadelerini kullandı.
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Etiketler : kıbrıs, r.t.erdoğan, merkel