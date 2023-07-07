Meritta’nın en uzun süreli tedavi gören kaplumbağası artık özgür

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde en uzun süreli tedavi gören Yağmur isimli kaplumbağa, 4 yıllık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden mavi sulara salındı.

Sağlığına kavuşan Yağmur, Türkiye’nin sevilen oyuncularından Ali Sunal ve ailesi, Merkez’in mimarı, Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk ve Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci tarafından doğal yaşam alanına uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT) tarafından 2019 yılında bulunan 8-10 yaşlarındaki Yeşil deniz kaplumbağası Yağmur, ön yüzgecine misina dolanmasıyla oluşan yoğun doku hasarı sebebi ile merkeze getirilmişti.

Yapılan ilk muayenesinde dışkısında yaklaşık 120 adet metal ve plastik parça tespit edilmişti. Yüzgecinin uzman bir ekip tarafından ampute edilmesi sonrasında tek yüzgecini kaybeden Yağmur, yara bakımı ile eş zamanlı olarak uygulanan rehabilitasyon süreci sonrasında denizlerde kendi başına hayatta kalabilecek duruma geldi.

Sargın Kara: “Denizlerdeki plastik atık oranı gün geçtikçe artıyor”

Denizlerde atık olarak bulunan ağ ve misinaların deniz canlıları için tehlike yarattığına dikkat çeken Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Büyük ağ parçaları deniz kaplumbağalarına dolanarak onların yeterli beslenememesine, uzuv kaybı yaşamasına ve hatta boğulmasına sebep olmaktadır. Açıldığımız günden bu yana, plastik dolanması sonucu yüzgecini kaybeden altı deniz kaplumbağasını tedavi altına alıp bunlardan beşini, yeniden özgürlüğüne kavuşturduk” dedi. Merkeze getirilen çoğu deniz kaplumbağasında plastik tespit ettiklerini belirten Sargın Kara, denizlerdeki plastik atık oranının gün geçtikçe arttığının ve bunun tüm canlılara zarar verdiğinin altını çizdi.