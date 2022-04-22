Meritta’da renkli bir gün geçirdiler

Merit International Otelleri bünyesinde bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, tedavi ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarını sağlıklarına kavuşturmak için faaliyetlerini aralıksız sürdürürken ziyaretçilerini ağırlamaya da devam ediyor. Merkezin geçtiğimiz günlerdeki misafirleri Girne Özel Eğitim, İş Eğitim Okulu’nun öğrencileri ve öğretmenleri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Girne bölgesindeki özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren Girne Özel Eğitim Okulu, Meritta ziyareti ile bayram tadında bir gün yaşadı.

Hem öğrendiler, hem de eğlendiler

Girne Özel Eğitim Okulu’nun farklı yaş gruplarındaki öğrencileri Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaretlerinde doğayla iç içe bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Merkezde tedavisi devam eden kaplumbağaların her birini büyük bir dikkatle seyreden öğrenciler, beslenmeleri ve nasıl iyileştirildikleri hakkında da bilgi aldı. Merak ettikleri soruları da soran öğrencilerin ilgisini en fazla çeken ise kum altındaki kaplumbağa yumurtaları oldu.

Hayvanlara karşı sevgi dolu olan öğrenciler, Merit Crystal Cove Otel tesisinde yer alan farklı türden kuşlar, kuğular ve midillileri de yakından görme şansı bulup heyecanla onları izlediler. Yemyeşil bir doğayla ve çok farklı hayvanlarla bir arada olmalarının mutluluğu öğrencilerin gözlerinden okunuyordu. Bu gezi ile moral depolayan öğrenciler, okul dışında keyifli bir gün geçirip doyasıya eğlendi.

Teşekkür sertifikası takdim edildi

Ziyaret sonunda Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara tarafından, Girne Özel Eğitim, İş Eğitim Okulu Müdürü Özlem Dağlı Gökbulut’a “Teşekkür Sertifikası” takdim edildi. Bu anlamlı ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Kara, güzel bir gün geçirmelerine vesile olarak her bir öğrencinin hayatına bir nebze de olsa renk katabilmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Merkezin, deniz kaplumbağalarının tedavilerini üstlenmek dışında, deniz kaplumbağalarını ve doğalarını her kesimden insana tanıtarak toplumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak için bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesine imza attığını kaydeden Kara, bu projelere yenilerini eklemeye devam edeceğiz diyerek sözlerine son verdi.