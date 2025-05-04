Merit Park Hotel’de Levent Yüksel Coşkusu

Türk pop müziğinin sevilen ismi Levent Yüksel, 3 Mayıs Cumartesi akşamı, Merit Park Hotel’in gözde mekanı Letafet’te sahne aldı. Geniş bir dinleyici kitlesinin ilgi gösterdiği konserde Yüksel, hem klasikleşmiş şarkıları hem de enerjik sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Konserine “Ya Sonra” ile başlayan sanatçı, “Medcezir”, “Bu Gece Son” ve “Zalim” gibi sevilen parçalarını hayranları ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Duygusal tınıların öne çıktığı “Sonsuza Kadar” ve “Sevdanın Son Vuruşu” , gecenin en çok alkışlanan parçaları arasında yer aldı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Levent Yüksel, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.