Merit, minikleri futbol turnuvasında buluşturdu

1. Merit Futbol Turnuvası’nda; Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu ve Karaoğlanoğlu İlkokulu karşılaştı.

Lapta Spor Kulübü tesislerinde oynanan iki maçla başlayan turnuvada Alsancak İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu karşısında; Lapta İlkokulu da Karşıyaka İlkokulu karşısında üstünlük sağladı.

Tek devreli lig usülü yapılan turnuvada ikinci hafta maçları gelecek hafta oynanacak. Üç hafta sonunda en fazla puanı toplayan okul şampiyon olacak.