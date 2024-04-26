Merit International Otelleri 3. Kariyer günleri yoğun katılımla gerçekleşti

Turizm alanında yükseköğrenim gören öğrenciler ile sektörün profesyonel isimlerini buluşturan Merit International Otelleri 3. Kariyer Günleri, Merit Royal Diamond Otel’de yoğun katılımla gerçekleşti.

Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Final Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan beş yüzü aşkın katılımcının yer aldığı etkinlikte, gençler Merit Otellerinin deneyimli departman yöneticileri ile görüşerek staj ve iş başvurusu yapma imkânı buldu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Danışman Ozan Süleyman İnamlık’ın “Kişisel Marka Yönetimi” konulu semineri ile başlayan etkinlik, öğrencilerin ilgi duydukları departmanlar hakkında detaylı bilgi edindikleri ve kariyerlerine nasıl yön verebileceklerine ilişkin tavsiyeler aldıkları görüşmelerle tamamlandı. Oldukça verimli geçen etkinlik sonunda tüm katılımcılara sertifika takdim edildi.

Ayperi Beyazıt: “Öğrencilerin kariyer planlamalarını yaparken hedefledikleri işletme veya kurumları yerinde görmeleri çok önemli”

Merit International Otelleri 3. Kariyer Günleri’nde, öğrenciler ile buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Merit Otelleri İnsan Kaynakları Koordinatörü Ayperi Beyazıt, “Kalifiye çalışma arkadaşlarını aramıza katabilmek için gerek Türkiye’deki gerekse Kuzey Kıbrıs’taki önde gelen üniversitelerin kariyer günlerine katılarak öğrencilerle buluşuyoruz. Ancak öğrencilerin kariyer planlamalarını yaparken hedefledikleri işletme veya kurumları yerinde görmeleri çok önemli. Bu yüzden sizlerle Merit Royal Diamond çatısı altında buluştuk. Bugün sizlere hem otellerimizi tanıtacağız, hem de otel yöneticileri olarak aklınızdaki tüm soruları cevaplandırmaya çalışacağız” dedi.

Net Holding bünyesinde faaliyet gösteren Merit International Otellerinin Hırvatistan, Karadağ ve Bulgaristan’da da yatırımları olduğuna dikkat çeken Beyazıt, Kuzey Kıbrıs’ta hizmet veren toplam sekiz oteli ile Merit Grubu’nun, adanın en büyük turizm yatırımcısı ve en fazla istihdam sağlayan işletmesi konumunda olduğunu kaydetti. Misafir memnuniyetini sağlamanın en önemli nedeni personelimizdir diyen Beyazıt, “Onların daha rahat ortamlarda çalışması, gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan pek çok imkâna sahip olması için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitim programlarımızı, performans değerlendirme sistemlerimizi etkili bir şekilde oluşturuyoruz. Sizlere kariyerlerinizde yol gösterici olmak için buradayız. Umarım, ileride hepiniz Merit ailesinin bir üyesi olarak aramızda olursunuz” dedi.